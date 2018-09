Polizeipräsidium Rheinpfalz / Baggerfahrer verursacht Unfall ...

Baggerfahrer verursacht Unfall und haut ab

Ludwigshafen - Mit den Worten "Dein Pech. Ist nicht mein Problem" verabschiedete sich ein 46-jähriger Baggerfahrer von einem Unfallbeteiligten, nachdem er am Dienstag (18.09.2018) beim Rangieren gegen dessen Auto fuhr. Der Bagger war gegen 11.58 Uhr in der Von-der-Tann-Straße unterwegs, als ihm ein LKW entgegenkam. Da beide nicht aneinander vorbeikamen, rangierte der Bagger rückwärts, um dem LKW Platz zu machen. Hierbei stieß er gegen den PKW eines 44-Jährigen, der in seinem Auto saß. Als der 44-Jährige den Baggerfahrer auf den Schaden aufmerksam machen wollte, antwortete dieser frech: "Dein Pech. Ist nicht mein Problem" und fuhr mit seinem Bagger davon. Der 46-jährige Unfallverursacher wurde von der Polizei an einer Baustelle in der Prinzregentenstraße schließlich festgestellt. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen. Am Auto das 44-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

