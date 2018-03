Polizeipräsidium Rheinpfalz / Balkontüren halten ...

Balkontüren halten Einbruchsversuch stand

Ludwigshafen - In der Zeit zwischen 24.03.2018, 14:00 Uhr, und 25.03.2018, 00:00 Uhr, kam es in der Josef-Huber-Straße zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter versuchten an einem Wohnanwesen erfolglos die dortigen Balkontüren aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-1030 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.