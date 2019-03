Polizeipräsidium Rheinpfalz / Beleidigung von Polizeibeamten

Beleidigung von Polizeibeamten

Ludwigshafen - Am Samstag wurde in den frühen Morgenstunden ein 25-jähriger Mann durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in einer Diskothek in Ludwigshafen beim Konsum von Betäubungsmitteln erwischt. Bei der Anzeigenaufnahme zeigte sich der alkoholisierte Mann gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verbal aggressiv und beleidigte diese. Weiterhin "schnippste" er eine angezündete Zigarette auf einen der Beamten. Da der Mann sich nicht beruhigen ließ musste er den Rest der Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Er muss sich nun wegen Beleidigung, einem tätlichen Angriff auf einen Vollstreckungsbeamten und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

