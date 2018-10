Polizeipräsidium Rheinpfalz / Blitzer beschädigt

Blitzer beschädigt

Ludwigshafen - Unbekannte beschädigten eine Blitzersäule an der B37 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim, Höhe Abfahrt Bruchwiesenstraße. Die Radaranlage wurde vermutlich in der Nacht von Samstag (06.10.2018) auf Sonntag (07.10.2018) mit Farbe besprüht. Durch die Beschädigung wurde die Radaranlage aus Funktion gesetzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

