Polizeipräsidium Rheinpfalz / Brand eines Reifenunterstandes ...

Brand eines Reifenunterstandes mit Übergriff auf Lageranbau

Speyer - Am 03.10.2018, gegen 11:15 Uhr, kam es in Speyer in der Franz-Kirrmeier-Straße zum Brand eines Reifenunterstandes eines Autohandels. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf einen hölzernen Lageranbau eines benachbarten Antiquitätengeschäfts über. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf ca. 45.000,- EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-0 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.