Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Brand im ...

(Ludwigshafen) - Brand im Wertstoffhof der Firma Remondis

Ludwigshafen - Aus bislang nicht geklärter Ursache kam es am 17.09.2018 um 18.47 Uhr auf dem dem Wertstoffhof der Fa. Remondis in der Saarburger Strasse in Ludwigshafen zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Der angrenzende Bahnverkehr wurde aus diesem Grund eingestellt. Durch die verständigte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden.

Personen wurden nach bisherigem Stand der Ermittlungen durch den Brand nicht verletzt. Es kam es zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro,

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

