Polizeipräsidium Rheinpfalz / Brand in einem Recyclingbetrieb

Brand in einem Recyclingbetrieb

Mutterstadt - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz:

Am späten Freitagabend kam es zu einem Brand einer Sperrmüll- Aufbereitungsanlage bei einem Recyclingbetrieb in Mutterstadt, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die Brandursache ist bislang unbekannt, möglicherweise lag ein technischer Defekt vor. Durch das Brandgeschehen entstand sehr hoher Sachschaden. Es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

