Polizeipräsidium Rheinpfalz / Dachstuhlbrand

Dachstuhlbrand

Ludwigshafen - Am Dienstagabend, 28.08.2018 kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Fichtestraße in Ludwigshafen-Friesenheim. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Ludwigshafen konnte den Brand löschen. Durch den Brand wurde eine Wohnung unterhalb des Dachstuhls in Mitleidenschaft gezogen. Die 69-jährige Bewohnerin kam woanders unter. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf 15.000EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen wegen der Brandursache aufgenommen.

