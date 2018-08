Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Diebstähle aus ...

(Ludwigshafen) - Diebstähle aus Autos

Ludwigshafen - Zwischen dem 21.08.2018 gegen 16.00 Uhr und dem 22.08.2018 gegen 05.00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Autos ein, das im Hermann-Löns-Weg geparkt war. Sie stahlen eine Jacke.

Zwischen dem 21.08.2018 gegen 19.30 Uhr und dem 22.08.2018 gegen 07.30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Autos ein, das in der Pommernstraße geparkt war. Sie stahlen einen Stoffbeutel.

Am 22.08.2018 gegen 11.00 Uhr bemerkte ein Angestellter eines Autohauses in der Bruchwiesenstraße, dass unbekannte Täter aus einem noch nicht zugelassenen Auto, das in der Tiefgarage stand, eine mobile Kühlbox entwendet hatten. Dabei beschädigten sie zudem die Sitze.

Am 22.08.2018 gegen 16.30 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines Autos ein, das in der Eichenstraße geparkt war. Er stahl einen Rucksack. Es handelte sich um einen etwa 30-jährigen Mann mit kurzen dunkelblonden Haaren. Er trug ein gestreiftes T-Shirt und eine dunkelblaue kurze Hose.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an: Anke Buchholz Polizeipräsidium Rheinpfalz Telefon: 0621-963-1035 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.