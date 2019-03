Polizeipräsidium Rheinpfalz / Diebstahl aus Staubsaugerautomaten

Diebstahl aus Staubsaugerautomaten

Ludwigshafen-Oggersheim - Am frühen Samstagmorgen des 23.03.2019 zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr kam es in der Martha-Saalfeld-Straße in Oggersheim in der "Hot Car Wash-Anglage" zu mehreren Staubsaugerautomatenaufbrüchen. Die bislang unbekannten Täter überwanden das verschlossene Hoftor und gelangten in den Innenhof der Waschanlage. Dort brachen sie dann von insgesamt sechs Staubsaugerautomaten die Vorhängeschlösser auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in Höhe von circa 120 Euro. Für Zeugenhinweise wenden sie sich an die Polizeiwache Oggersheim unter der Telefonnummer 0621/963-2403 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

