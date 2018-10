Polizeipräsidium Rheinpfalz / Diebstahl einer Geldbörse - ...

Diebstahl einer Geldbörse - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Am 01.10.2018 kam es um 12:30 Uhr in der Wittelsbachstraße zum Diebstahl einer Geldbörse. Die Geschädigte ging mit ihrem Korb in der Hand auf dem Gehweg, als ein unbekannter Mann ihr aus diesem Korb die Geldbörse stahl. Durch den Zuruf einer Zeugin wurde die Geschädigte auf den Diebstahl aufmerksam. Sie konnte nur noch einen Mann sehen, der in Richtung Postfiliale davon rannte. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor.

Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Thorsten Mischler Telefon: 0621-963-1030 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.