Polizeipräsidium Rheinpfalz / Einbrecher erbeuten Schmuck

Einbrecher erbeuten Schmuck

Ludwigshafen - Am Donnerstagabend, 15.11.2018, zwischen 21:45 Uhr und 22:15 Uhr, hebelten Unbekannte ein Küchenfenster in einem Mehrparteienhaus am Theaterplatz auf. Sie durchwühlten die Wohnung und entwendeten Schmuck. Eine Schadenshöhe durch das Diebesgut kann noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden am Fenster beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

