Polizeipräsidium Rheinpfalz / Einbrecher tauscht Kellerschloss aus

Einbrecher tauscht Kellerschloss aus

Ludwigshafen - Am 01.10.2018, gegen 7:30 Uhr, meldete ein 28-Jähriger, dass er soeben festgestellt habe, dass ein bislang unbekannter Täter in den Keller eines Mehrparteienhauses in der Budapester Straße eingebrochen sei. Er habe dort mehrere Flaschen wertvollen Weins sowie ein Elektrofahrrad entwendet. Danach habe der Einbrecher das Vorhängeschloss der Kellertür gewechselt. Das letzte Mal habe der 28-Jährige den Keller am 15.09.2018 gegen 11 Uhr betreten. Zu diesem Zeitpunkt sei noch nichts entwendet worden und das alte Schloss noch angebracht gewesen. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

