Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Einbruch in ...

(Ludwigshafen) - Einbruch in Kindertagesstätte in der August-Bebel-Straße

Ludwigshafen - Am 27.08.2018 gegen 11.00 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Haus in der Hauptstraße ein, indem er die in Kippstellung befindliche Terrassentür aufdrückte. Er stahl mehrere tausend Euro Bargeld sowie zwei Laptops. Der Unbekannte war etwa 50 Jahre alt und hatte einen dunklen Schnurrbart. Er trug eine dunkle Jogginghose mit weißem Schriftzug, ein weißes Oberteil mit roten Schultern, eine schwarze knielange Lederjacke, ein schwarzes Base Cap sowie graue Trekking Schuhe. Zudem hatte er eine grüne Einkaufstasche bei sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

