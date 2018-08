Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Einbruch in ...

(Ludwigshafen) - Einbruch in Vereinsheim

Ludwigshafen - Zwischen dem 26.08.2018, 21 Uhr, und dem 29.08.2018, 6 Uhr brachen Unbekannte in ein Vereinsheim aufder Rheinpromenade ein. Dort öffneten sie alle Schränke und durchsuchten diese. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

