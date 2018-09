Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Einbruch in ...

(Ludwigshafen) - Einbruch in Bürocontainer

Ludwigshafen - Unbekannte brachen in der Zeit zwischen dem 12.09.2018, 20 Uhr und 13.09.2018, 6 Uhr, das Toilettenfenster eines Bürocontainers in der Straße am Unteren Rheinufer auf. Durch das Fenster betraten die Täter den Container, durchwühlen dort Schränke und Schubladen. Entwendet wurde dem ersten Eindruck nach nichts. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

