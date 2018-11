Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Einbruch in ...

(Ludwigshafen) - Einbruch in Bekleidungsgeschäft und Imbiss

Ludwigshafen - In der Nacht vom 31.10.2018, 21.30 Uhr bis 01.11.2018, drangen Unbekannte durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich in ein Bekleidungsgeschäft in der Bismarckstraße ein und entwendeten aus den Geschäftsräumen ein Notebook und rund hundert Euro Bargeld. Im gleichen Zeitraum verschafften sich Unbekannte auf gleiche Weise Zugang in einen neben dem Bekleidungsgeschäft liegenden Imbiss. Die Täter betraten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht geklärt. Die Polizei sucht Zeugen! Wer hat in der fraglichen Nacht in der Bismarckstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

