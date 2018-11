Polizeipräsidium Rheinpfalz / Einbruch in ...

(Grünstadt) Einbruch in Einfamilienhaus

Grünstadt - In ein Einfamilienhaus im Bleichgraben in Grünstadt brachen am Dienstag, 27.11.2017, unbekannte Täter ein. Beim Nachhause kommen gegen 16.30 Uhr stellten die Bewohner den Einbruch fest. Die Einbrecher waren durch die Terrassentür gewaltsam in das Haus eingebrochen und hatten dort alle Zimmer durchwühlt. Gestohlen wurden Münzen und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

