Polizeipräsidium Rheinpfalz / Einbruch in Mobilfunkshop

Einbruch in Mobilfunkshop

Ludwigshafen - Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 16.03. bis 18.03.2019 in einen Mobilfunkshop in der Bismarckstraße ein. Der/die Täter stahl/en insgesamt über 30 Smartphones. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf mindestens 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Jan Liebel Telefon: 0621-963-1033 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.