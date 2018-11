Polizeipräsidium Rheinpfalz / Einbruch in Schule

Einbruch in Schule

Ludwigshafen - Unbekannte gelangten zwischen dem 09.11.2018 (19 Uhr) und dem 12.11.2018 (6 Uhr) durch ein Kellerfenster in das Innere eines Schulgebäudes in der Pfalzgrafenstraße. Im Keller wurden die Tür zum Schulflur aufgehebelt und von dort diverse Bürotüren aufgebrochen. In diesen Räumen wurden sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt. Es wurden Notfallhandys der Lehrer, sowie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Hannah Michel Telefon: 0621-963-1034 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.