Polizeipräsidium Rheinpfalz / Einbruch in Supermarkt

Einbruch in Supermarkt

Ludwigshafen - Unbekannte gelangten am Dienstag, 18.09.2018, zwischen 03:55 Uhr und 07:35 Uhr durch den Hintereingang in einen Supermarkt in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Von den Tätern wurden Zigaretten, Tabak, ein Laptop sowie Bargeld entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden im höheren vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

