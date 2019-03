Polizeipräsidium Rheinpfalz / Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus

Lambsheim - Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag (23.03.2019) auf Sonntag (24.03.2019) in ein Wohnhaus in der Heßheimer Straße in Lambsheim ein. Der/die Täter entkam/en ohne Beute. Vermutlich wurde/n der/die Täter während der Tatausführung gestört, als ein Angehöriger in der Nacht nach Hause kam. Es entstand lediglich Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Jan Liebel Telefon: 0621-963-1033 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.