Polizeipräsidium Rheinpfalz / Einbruch in Wohnung

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen - Als am 03.05.2018 gegen 12.30 Uhr ein Ehepaar vom Einkaufen wieder zurück in ihre Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Rheinecke" kam, kamen ihnen ein Mann und zwei Frauen aus ihrer Wohnung entgegen. Wie sich herausstellte, hatten die unbekannten Täter die Tür aufgebrochen und aus der Wohnung Bargeld und Schmuck gestohlen. Der unbekannte Täter war etwa 30 Jahre, ca. 1,70 m - 1,75 m, hatte dunkle kurze Haare und trug ein blaues Oberteil. Eine Frau trug ihre Haare zu einem schwarzen Zopf zusammen gebunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

