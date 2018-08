Polizeipräsidium Rheinpfalz / Einbruchsversuch in Gaststätte

Einbruchsversuch in Gaststätte

Ludwigshafen - Zwischen dem 19.08.2018 und dem 20.08.2018 kam es in der Goethestraße zu einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte. Vor Ort konnten am rechten Fenster des Restaurants Hebelspuren festgestellt werden. Die unbekannten Täter gelangten jedoch offensichtlich nicht in die Gaststätte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

