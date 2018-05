Polizeipräsidium Rheinpfalz / Einbruchsversuch in Vereinsgebäude

Einbruchsversuch in Vereinsgebäude

Ludwigshafen-Mundenheim - Am frühen Montagmorgen (gg. 05:00 Uhr) des 30.04.2018 brach ein noch unbekannter Mann in das Vereinsgebäude des "MSV Ludwigshafen e.V." in der Kalmitstraße ein. Noch bevor der Täter an Diebesgut gelangen konnte, wurden Anwohner durch den Einbruchslärm wach. Der hierdurch aufgeschreckte Täter flüchtete fußläufig ohne Beute. Er soll eine auffällige, orangefarbene Hose getragen haben. Zeugen werden gebeten, mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen:

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-0 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.