Polizeipräsidium Rheinpfalz / Einbruchversuch

Einbruchversuch

Lambsheim - Eine unbekannte Person versuchte am Dienstag (24.04.2018) zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr in eine Wohnung im Bereich Am Wiesgraben in Lambsheim einzubrechen, indem diese den Rollladen an der Terrassentür hochschob. Die 33-jährige Bewohnerin wurde von den Geräuschen geweckt und schaltete sofort das Licht ein. Abgeschreckt vom Licht flüchtete die unbekannte Person. Die 33-Jährige konnte noch eine dunkle Gestalt erkennen, die sich aus dem Staub machte. Am Rollladen entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

