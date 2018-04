Polizeipräsidium Rheinpfalz / Einbrüche in Kellerräume

Einbrüche in Kellerräume

Ludwigshafen - Am 26.04.2018, zwischen 00:00 und 14:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in insgesamt zehn Kellerräume zweier Wohnanwesen in der Schützenstraße und Pfalzgrafenstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde lediglich aus einem Keller in der Schützenstraße eine Bohrmaschine entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

