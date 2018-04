Polizeipräsidium Rheinpfalz / Erheblicher Sachschaden nach ...

Erheblicher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen - Am Mittwoch, 04.04.2018, um 13:15 Uhr übersah ein Autofahrer auf Höhe der Abfahrt LU-Rheingönheim auf der B44 (Speyer in Fahrtrichtung Ludwigshafen) einen zur Straßensicherung abgestellten Anhänger mit Absperrtafel. Ein Ausweichversuch blieb ohne Erfolg, sodass der Fahrer den Anhänger massiv touchierte. Beim Unfall entstand ein erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 30.000 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

