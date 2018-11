Polizeipräsidium Rheinpfalz / Fahrzeugführerin ...

(Ludwigshafen) Fahrzeugführerin übersieht alkoholisierten Radfahrer

Ludwigshafen - Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich zwischen der Niederfeldstraße und der Damaschkestraße wurde am Samstagnachmittag ein 58-jähriger Mann aus Ludwigshafen leicht verletzt. Eine 53-jährige Frau aus Ludwigshafen fuhr in den Kreuzungsbereich ein und missachtete die Vorfahrt eines Radfahrers. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich Schmerzen in den Beinen zu. Vor Ort wurde der Radfahrer durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in das Krankenhaus verbracht. Da der Radfahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss gestanden hatte, werden gegen ihn Ermittlungen wegen der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 2.000 Euro geschätzt.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-0 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.