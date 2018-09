Polizeipräsidium Rheinpfalz / Fehlgeleitetes Behördenpäckchen

Fehlgeleitetes Behördenpäckchen

Ludwigshafen - Gartenstadt - Ein 69 jähriger Mann aus Ludwigshafen wunderte sich am Freitagvormittag über eine ungewöhnliche Paketsendung. Diese enthielt zahlreiche behördliche Unterlagen, die durch die Stadt Mannheim an die Stadt Heidelberg versandt werden sollte. Stattdessen landeten die Unterlagen bei dem Mann aus LU-Gartenstadt. Da er sich nicht besser zu helfen wusste, verbrachte der Mann die Unterlagen zur Polizei. Hier wurde die Zurücksendung an die Stadt Mannheim veranlasst.

