Polizeipräsidium Rheinpfalz / Festnahme des Tatverdächtigen in ...

Festnahme des Tatverdächtigen in Bad Herrenalb

Ludwigshafen - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemeldung vom 19. März 2018 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/3895439)

Aufgrund umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der 31-jährige Beschuldigte in der Nacht vom 05.04 auf den 06.04.2018 in einem Hotel in Bad Herrenalb festgenommen werden. Er wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal den Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr in Vollzug. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt.

