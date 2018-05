Polizeipräsidium Rheinpfalz / Festnahme nach Raubüberfall

Festnahme nach Raubüberfall

Ludwigshafen - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Zu einem Raubüberfall kam es am vergangenen Freitag, 04.05.2018, kurz nach 17 Uhr, als ein 33-jähriger Mann einen 25-jährigen Passanten im Bereich der Heny-Roos-Passage bat, ihm einen 5-Euro-Schein zu wechseln. Da der 25-Jährige nicht behilflich sein konnte, wollte er weiterlaufen, als er plötzlich von dem 33-Jährigen zu Boden gerissen und festgehalten wurde. Dabei zog er ihm sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche und flüchtete zu Fuß. Durch die Nahbereichsfahndung konnte der Täter, der zwischenzeitlich seine Oberbekleidung gewechselt hatte, vorläufig festgenommen werden. Da gegen ihn in anderer Sache bereits ein Haftbefehl bestand, kam er in eine Justizvollzugsanstalt.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Michael Baron Telefon: 0621-963-1030 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.