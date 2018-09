Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Fußgängerin ...

(Ludwigshafen) - Fußgängerin angefahren

Ludwigshafen - Am 26.09.2018 gegen 08.30 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Auto auf der Schillerstraße in Richtung Speyerer Straße. Bevor er links in die Stadtgartenstraße einbiegen wollte, ließ er zwei Fußgänger die Straße überqueren. Als er danach seinen Abbiegevorgang fortsetzen wollte, übersah er eine weitere Fußgängerin und fuhr sie an. Die 78-Jährige stürzte und verletzte sich. Sie kam ins Krankenhaus.

