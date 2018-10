Polizeipräsidium Rheinpfalz / Gefährliche Körperverletzung

Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen-Süd - Am Freitag, 12.10.2018, gegen 21.00 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in Ludwigshafen-Süd. Zwischen einer 21-jährigen Frau aus Ludwigshafen und ein 23-jährigen Mann aus Ludwigshafen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Verlaufe dieser packte der Mann die Frau am Arm. Die Frau wiederum nahm eine Schere und stach einmal auf den Mann ein. Hierbei erlitt der 23-jährige Mann eine oberflächliche Stichwunde (ca. 1 cm) an der linken Schulter. Der verletzte Mann wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus zwecks weiterer ärztlicher Behandlung gebracht.

