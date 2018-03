Polizeipräsidium Rheinpfalz / Geldautomat gesprengt

Geldautomat gesprengt

Frankenthal - Zwei Unbekannte gelangten am Donnerstag (29.03.2018) um 2.35 Uhr in den Vorraum einer Commerzbankfiliale in der Westlichen Ringstraße in Frankenthal und brachten dort einen Geldautomaten zur Explosion. Durch die Wucht der Sprengung wurde der Geldautomat vollständig zerstört, sodass die Täter an das Bargeld kamen, dieses entwendeten und anschließend flüchteten. Die Höhe der Bargeldsumme des entwendeten Bargelds ist derzeit noch nicht bekannt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-0 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -