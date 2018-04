Polizeipräsidium Rheinpfalz / Geldbeutel aus PKW gestohlen

Geldbeutel aus PKW gestohlen

Ludwigshafen - Unbekannte schlugen in der Nacht von Montag (23.04.2018, 21.45 Uhr) auf Dienstag (24.04.2018, 7.10 Uhr) die Beifahrerscheibe eines PKWs ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnern einen Geldbeutel. Der Passat war im Tatzeitraum in der Blütenstraße abgestellt. Im Geldbeutel befand sich nur eine 1-Dollar-Note. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

