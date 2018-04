Polizeipräsidium Rheinpfalz / Geldbeuteldiebstahl beim Schuhkauf

Geldbeuteldiebstahl beim Schuhkauf

Ludwigshafen - Während eine Kundin am 04.04.2018 gegen 11:40 Uhr mit ihrer Tochter Schuhe probierte, wurde ihre schwarze Ledergeldbörse aus der von ihr abgestellten Handtasche entwendet. Die Betroffene befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Bekleidungsgeschäft am Rathausplatz. Gesucht wird nun eine etwa 40-jährige Verdächtige. Die Frau wird beschrieben als etwa 1,60 m groß, leicht untersetzt mit dicken, am Kopf anliegenden, geflochtenen rot-schwarzen Zöpfen. Sie trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Lederjacke und eine Umhängetasche.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Hannah Michel Telefon: 0621-963-1034 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.