Polizeipräsidium Rheinpfalz / Gemeinsame Presseerklärung der ...

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Ludwigshafen - Wohnhaus- bzw. Saunabrand in Bobenheim Roxheim

Bobenheim Roxheim - In den Morgenstunden des 18.03.2018 kam es in Bobenheim-Roxheim in der Uhlandstraße zu einem Saunabrand im Kellerbereich eines Wohnhauses. Ursächlich dürfte ein fehlerhafter Umgang mit einem Saunaofen gewesen sein. Das Wohnhaus ist noch bewohnbar. Es gab keine verletzten Personen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 30.000 EUR. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-0 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.