Polizeipräsidium Rheinpfalz / Geschädigter und Zeugen gesucht

Geschädigter und Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Oppau - Am Samstag, den 16.03.2019 gegen 15:30 Uhr kam es in Ludwigshafen-Oppau, in der Edigheimer Straße in einem Einkaufs-Markt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei ein männlicher Täter mit einer Eisenkette auf einen anderen Kunden einschlug. Der Täter konnte durch die eintreffenden Polizeibeamten noch vor Ort festgenommen werden. Ihm wurde auf Grund seiner Alkoholisierung auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Geschädigte verließ jedoch noch vor dem Eintreffen der Beamten, offenbar aus Furcht vor dem Täter, den Markt. Sowohl der Geschädigte, als auch Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Oppau unter der Telefonnummer 0621/963-2222 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-0 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.