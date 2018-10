Polizeipräsidium Rheinpfalz / - Gestohlener ...

(Ludwigshafen) - Gestohlener Fernseher zerstört

Ludwigshafen - In der Zeit zwischen dem 07.10.2018 gegen 18:00 Uhr und dem 08.10.2018 gegen 12:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Hallenbad in der Erzbergerstraße ein. Dort stahlen sie einen 75-Zoll Fernseher Beim Verlassen des Grundstücks fiel der Fernseher auf den Boden und wurde dabei komplett zerstört. Die unbekannten Täter ließen ihn dort liegen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Anke Buchholz Telefon: 0621-963-1035 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.