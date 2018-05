Polizeipräsidium Rheinpfalz / Glas Wasser Trick

Glas Wasser Trick

Ludwigshafen - Am 07.05.2018 gegen 18.00 Uhr fragten zwei unbekannte Männer eine 67-Jährige im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Sudermannstraße nach einem Glas Wasser. Die Frau nahm die Männer mit in ihre Wohnung. Mit dem einen ging sie in die Küche. Dort verwickelte dieser sie in ein Gespräch und lenkte sie ab, so dass der zweite Mann unbehelligt sich in der Wohnung umschauen konnte. Als die 67-Jährige Verdacht schöpfte, drohte sie, die Polizei zu rufen. Daraufhin verließen die beiden Männer die Wohnung. Gestohlen wurde nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

