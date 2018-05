Polizeipräsidium Rheinpfalz / Handtasche aus Auto gestohlen

Handtasche aus Auto gestohlen

Ludwigshafen - Am 07.05.2018 zwischen 18.45 Uhr und 20.15 Uhr schlugen unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eines VW Golf ein, das in der Riedstraße geparkt war und schlitzten das Cabrio Verdeck auf. Sie stahlen eine MCM Handtasche im Wert von mehreren hundert Euro, in der sich unter anderem ein creme- graufarbener Geldbeutel von Louis Vuitton im Wert von mehreren hundert Euro befand. Im Geldbeutel befanden sich ebenfalls mehrere hundert Euro Bargeld. Zudem stahlen sie eine Gucci Lesebrille im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei rät eindringlich, keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an: Anke Buchholz Polizeipräsidium Rheinpfalz Telefon: 0621-963-1033 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.