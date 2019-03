Polizeipräsidium Rheinpfalz / Handtasche geraubt

Handtasche geraubt

Ludwigshafen - Am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, wurde eine 40-jährige Frau in der Pranckstraße beraubt. Die Frau war alleine zu Fuß unterwegs, als ihr von hinten in den Rücken geschlagen wurde und sie zu Boden fiel. Drei Unbekannte hatten sie eingeholt. Am Boden liegend trat einer der Täter gegen ihren Arm, ein anderer riss ihr die Handtasche weg. Anschließend rannten die drei Personen in Richtung Mundenheimer Straße weg. In der Handtasche befand sich der Geldbeutel der Frau mit mehreren hundert Euro Bargeld. Eine Personenbeschreibung der Täter liegt nicht vor. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Wer hat an dem Abend im Bereich Pranckstraße / Mundenheimer Straße Beobachtungen gemacht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

