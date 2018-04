Polizeipräsidium Rheinpfalz / Handtaschendiebstahl nach ...

Handtaschendiebstahl nach gemeinsamer Straßenbahnfahrt

Ludwigshafen - In der Pfarrer-Krebs-Straße kam es am 04.04.2018 gegen 16:11 Uhr zu einem Taschendiebstahl. Zunächst fuhren das Opfer und der unbekannte Täter in der Straßenlinie 6 zwischen Berliner Platz und Haltestelle "Schwanen". Nachdem beide die Bahn verließen, näherte sich der Unbekannte von hinten an das Opfer und entriss ihr die Handtasche. Bei dem Täter handelt es sich um eine circa 1,60 m große, männliche Person mit schwarzen Haaren. Zum Tatzeitpunkt trug er eine blaue Jeans und eine schwarze Lederjacke.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

