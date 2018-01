Polizeipräsidium Rheinpfalz / Herxheim bei Landau Schwere ...

Herxheim bei Landau Schwere räuberische Erpressung zum Nachteil einer Tankstelle

Herxheim bei Landau - Am 20.01.2018 um 18.00 Uhr betrat männlicher Täter die Freie Tankstelle in Herxheim bei Landau, Am Kleinwald. Der Täter bedrohte den 37-jährigen Kassierer mit einer schwarzen Pistole und erpresste die Herausgabe des Kasseninhalts in der Höhe von ca. 1000,- EUR. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Kleinwald. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung mit starken Kräften der Polizei verlief ergebnislos. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: 25-30 Jahre alt, 175-180cm groß, schwarzer Vollbart, südländisches Aussehen, Rote Weste, dunkelblaue Jeans, braune Pelzmütze, schwarze Männerumhängetasche. Der Kassierer blieb bei dem Überfall unverletzt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Hinweise an die nächste Polizeidienststelle oder an den Kriminaldauerdienst Tel. 0621-963-2773

