Polizeipräsidium Rheinpfalz / Hund beschädigt Auto

Hund beschädigt Auto

Ludwigshafen - Am Sonntag, 11.06., gegen 11:15 Uhr beschädigte ein Hund in der Brandenburger Straße die Stoßstange eines Autos. Das Tier, das an einem Stuhl angeleint war, war mitsamt des Möbelstücks losgerannt und damit gegen das Fahrzeug gestoßen. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 250 Euro. Wem der Hund gehört, ist bisher nicht bekannt.

