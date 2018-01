Polizeipräsidium Rheinpfalz / In Pkw eingebrochen

In Pkw eingebrochen

Ludwigshafen - Am Freitagnachmittag des 26.01.2018, zwischen 15:45 Uhr und 17:30 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines geparkten Pkw in der Lutherstraße 14 in Ludwigshafen-Mitte ein. Offenbar wurden der oder die Täter von der offen sichtbar im Fahrzeuginneren liegenden Handtasche der Fahrzeuginhaberin angezogen, welche als einziges entwendet wurde. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, keine Wertgegenstände sichtbar in Fahrzeugen zurückzulassen. Mögliche Zeugen werden gebeten, mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Tel.: 0621/963-2122 oder per E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

