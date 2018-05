Polizeipräsidium Rheinpfalz / In Schule eingebrochen

In Schule eingebrochen

Ludwigshafen - Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag (22.05.2018, 18.15 Uhr) auf Mittwoch (23.05.2018, 7 Uhr) in die Integrierte Gesamtschule in der Abteistraße ein, indem eine Dachluke eingetreten wurde. Im Innern der Schule wurden in einem Klassenraum Unterrichtsmaterialien verteilt und mehrere Stühle mit Papiertüchern eingewickelt. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

OTS: Polizeipräsidium Rheinpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117696.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Jan Liebel Telefon: 0621-963-1033 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.