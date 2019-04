Polizeipräsidium Rheinpfalz / Jugendliche versuchen Roller zu ...

Jugendliche versuchen Roller zu stehlen

Ludwigshafen - Am frühen Morgen des 31.03.2019, gegen 05:30 Uhr, meldete ein Zeuge, dass er gerade beobachtet habe, wie zwei Jugendliche in der Valentin-Bauer-Straße bei einem weißen Roller das Lenkradschloss aufgetreten und diesen dann in einigen Metern Entfernung vergeblich zu starten versucht hätten. Sie seien im Anschluss an den Tatort zurückgekehrt und hätten versucht zwei weitere Roller zum Laufen zu bringen. Als er daraufhin laut gerufen habe, seien die Jugendlichen in Richtung Bruno-Körner-Straße geflohen. Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: Männlich, zwischen 16 und 18 Jahren. Einer der beiden sei etwa 1,80m groß, sein Mittäter sei ungefähr 1,70m.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

