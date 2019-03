Polizeipräsidium Rheinpfalz / Küchenbrand in der ...

Küchenbrand in der Hermann-Hofmann-Straße

Ludwigshafen - Am Sonntag, den 24.03.2019 um 09:51 Uhr, kam es zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in die Hermann-Hofmann-Straße. Eine Bewohnerin der Wohnung zog sich durch den Brand eine Rauchgasintoxikation zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Darüber hinaus wurde niemand verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zu Brandursache und Schadenshöhe dauern an.

